Сотрудник вуза стал фигурантом дела о гибели студентки в Иваново

Иваново, 3 апреля. Правоохранительные органы обвинили директора административно-хозяйственной службы политехнического университета в смерти девушки. На нее упала стена.

Трагедия произошла у здания бывшего учебного корпуса Ивановского государственного политехнического университета. Часть кирпичной кладки рухнула прямо на проходившую мимо студентку. Потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

По факту инцидента СК возбудил уголовное дело. Правоохранители задержали директора административно-хозяйственной службы ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет». Следствие ходатайствует об аресте мужчины.

Два молодых человека погибли от удара током в общежитии сахалинского университета, сообщал портал Deita. Произошло короткое замыкание проводки бойлера в душевой.