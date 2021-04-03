Журналисты показали, как финны празднуют Вербное воскресенье

Хельсинки, 3 апреля. Православные жители Карелии «завезли» на территорию Финляндии традицию праздновать Вербное воскресенье.

Журналисты финской передачи Yle отправились в поселок Тойвала, в который после Второй мировой войны массово переезжали православные жители Карелии. Корреспонденты отметили, что местное население подобно россиянам празднует Вербное воскресенье.

Ветви вербы издавна считаются символом новой жизни. В Финляндии, равно как и в других странах, данное растение принято освещать в церкви согласно всем православным традициям. Люди верят, что вместе со святой водой ее веточки обретают целебную силу.

«Финны, как и россияне, также похлестывают друг друга веточками вербы. «Вербать» можно близких, друзей, даже учителей или соседей. Человеку желают всего наилучшего и тихонько касаются растением», — отметили журналисты.

Позже ветви растения кладут на икону и сжигают в праздник Вознесения Господня. Считается, что именно тогда пасхальный период подходит к концу.

В этом году православные и католики отметят Пасху с разницей почти в месяц. У западных христиан самый главный религиозный праздник будет уже 4 апреля, а у восточных — 2 мая.