ВС Украины нанесли артиллерийский удар по ЛНР. События дня. ФАН-ТВ

Виновник инцидента у Капитолия подозревал спецслужбы США в слежке Виновник нападения на полицейских у здания конгресса США регулярно писал в соцсетях о том, что за ним следят американские спецслужбы, сообщает CNN. Кроме того, Ноа Грин был уверен, что сотрудники ФБР и ЦРУ проводили против него спецоперации. Напомним, мужчина на автомобиле врезался в КПП у здания Капитолия США, после чего вышел из машины и начал размахивать ножом. Полиции пришлось взять его под стражу. Позже сообщалось, что нападавший скончался. Также умер один полицейский. Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги в память о погибшем правоохранителе.

Во Франции еще два человека скончались после прививки AstraZeneca Во Франции еще два человека скончались из-за тромбоза, который возник после прививки вакциной AstraZeneca, сообщается на сайте Национального агентства по безопасности лекарственных средств (ANSM). В сообщении отмечается, что с 19 по 25 марта во Франции было выявлено три случая тромбоза после вакцинации данным препаратом, два из которых закончились смертью пациентов. Тем не менее глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук сообщила, что не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca.

ВСУ нанесли артиллерийский удар по ЛНР Украинские силовики впервые с конца июля применили запрещенную минскими договоренностями артиллерию при обстреле территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Для защиты мирного населения был открыт ответный огонь из оружия, не запрещенного соглашениями. Напомним, дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. В частности, они предполагают полный запрет ведения огня.