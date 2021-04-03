Модельер Карла Мария Зампатти умерла в 78 лет после падения с лестницы

Сидней, 3 апреля. Падение с лестницы в опере закончилось трагически для модельера и бизнес-леди Карлы Марии Зампатти. Она скончалась спустя неделю после получения травм. Ей было 78 лет.

Зампатти известна в нескольких сферах. Она создавала одежду, которую носили актрисы Николь Кидман и Кейт Бланшетт. Экс-премьер Австралии Джулия Гиллард также была поклонницей ее коллекций.

Успехов модельер достигла и в бизнесе. В Австралии она открыла десятки бутиков, занимала должность топ-менеджера в нескольких компаниях. Зампатти проявила себя и на общественном фронте. Еще в 1960-х годах она отстаивала права женщин.