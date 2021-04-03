Житель Благовещенска находится в тяжелом состоянии после операции в горящей клинике

Благовещенск, 3 апреля. Пациенты кардиохирургической клиники города были доставлены в другую больницу после пожара. Среди них — мужчина, перенесший операцию во время ЧП.

Амурская областная клиническая больница приняла 16 человек, которые оказались в охваченном огнем здании кардиохирургической клиники, сообщает региональный Минздрав. Двое из подопечных находятся в тяжелом состоянии, в том числе и пациент, который перенес операцию прямо во время пожара.

Воспламенение кровли здания клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии произошло в пятницу, а площадь возгорания составила 1,6 тыс. квадратных метров. Огонь оперативно ликвидировали прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее ФАН опубликовал видео пожара в кардиохирургическом центре в Благовещенске.