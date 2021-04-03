Россия дает электричество сирийским школьникам

Дамаск, 3 апреля. Российские военные предоставили 16 генераторов электроэнергии школам в сирийском городе Латакия на побережье Средиземного моря, сообщил Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Генераторы решили подарить школам после обсуждения в местной администрации, учебные заведения постоянно страдают от нехватки электроэнергии, поясняет начальник штаба ЦПВС Владимира Павленко. По его словам, каждый генератор имеет мощность 1 киловатт, что достаточно для обеспечения электричеством одной школы.

Центр с начала года организовал более 110 операций по передаче гуманитарной помощи сирийцам, в ходе которых военные раздали 230 тонн продуктов питания, питьевой воды и материалов первой необходимости.

С начала процесса урегулирования ситуации в Сирии Российский центр по примирению провел 2787 операций по транспортировке более 4,8 тыс. тонн гуманитарного груза, а российские военные медики оказали помощь более 132 тыс. сирийских граждан.

После введения американской администрацией в декабре 2019 года так называемого «Акта Цезаря», в Сирии наблюдается острый экономический кризис и нехватка товаров первой необходимости. О пагубном влиянии на жизнь гражданского населения Сирии высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что введенные США санкции самым негативным образом отражаются прежде всего на сирийском народе.