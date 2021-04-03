Звезда «Сватов» Железняк рассказала, когда может выйти седьмой сезон сериала

Москва, 3 апреля. Актриса Олеся Железняк раскрыла подробности съемок седьмого сезона популярного сериала «Сваты» и рассказала, когда он может выйти на экраны.

Заслуженная артистка РФ напомнила, что новые эпизоды комедийного телесериала команда снимает уже около четырех лет. По ее словам, производство подходит к концу. Но процесс осложняют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

«Надеемся доснять сезон летом. Сами не знаем, когда он выйдет на экран. Надеюсь, к зиме», — сказала артистка.

Железняк уточнила, что хозяева домов, которые были задействованы в съемках сериала, радушно принимали актеров и остальную команду. Однако случались и не совсем приятные эпизоды.

«Помню, снимали под Киевом, вытоптали весь двор и огород семье, у которой арендовали дом. Они даже нас впускать больше не хотели», — цитирует актрису «Собеседник».

Новый сезон «Сватов» — самое ожидаемое событие для поклонников сериала. Поэтому они с пристальным вниманием следят за страницами актеров в социальных сетях. Недавно фанаты обнаружили в аккаунте артистки Татьяны Кравченко в Instagram редкий кадр, сделанный во время съемок.