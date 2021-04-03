Леонид Кравчук резко высказался об отношениях России и Украины

Киев, 3 апреля. Украина является «врагом» России. Такое мнение выразил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

По мнению Кравчука, Россия якобы не хочет воспринимать Украину как независимую страну. Он добавил, что у России будто бы нет друзей, а Украина и вовсе враждебно относится к Москве.

Стоит отметить, что политик неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес Москвы. Так, он грозил России «радикальными шагами», если она не признает себя стороной ситуации в Донбассе.

Ранее Леонид Кравчук назвал разговоры о встрече «нормандской четверки» бессмысленными. По его словам, сначала надо согласовать новый план по урегулированию ситуации в Донбассе.