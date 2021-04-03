Корсаковские школьники получили приглашение на создание безэкипажного катера

Корсаков, 3 апреля. Центр технического творчества молодежи «Техносфера» города Корсакова в рамках Президентского гранта занимается реализацией образовательно-технического проекта «Сивуч».

К созданию проекта привлекают молодежь. Для учащихся 8–11 классов школ всего города провели презентацию проекта. Уже сформировалась группа детей, желающих помочь в создании катера.

Авторы проекта этим летом планируют принять участие в соревнованиях во Владивостоке уже с готовой моделью небольшого судна. Запуск и движение аппарата сможет наблюдать любой желающий по встроенному спутниковому GPS-трекеру и специальному интернет-сервису.

Ранее ФАН опубликовал имена претендентов на победу в номинации «Наука и инновации». В ней представлены материалы о перспективных разработках ученых, студентов и школьников, а также новости о внедрении передовых технологий в жизнь россиян.