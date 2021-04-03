Блат не работает: Машков ищет в Саратове молодые актерские таланты

Саратов, 3 апреля. В городе начала работу группа наставников Московской театральной школы Олега Табакова во главе с Владимиром Машковым. Преподаватели отбирают таланты, которые будут проходить бесплатное обучение в школе. Конкурсные туры запланированы до 5 апреля.

«Я буду работать вместе с одной из комиссий, но я доверяю всем своим коллегам. Как правило, сбоев у нас не бывает. У нас нет такого: я кого-то захотел взять, а коллеги не хотят. Блат в нашей профессии не работает. Совет молодым актерам — выспитесь перед отбором, будьте готовыми для проявлений эмоций и чувств», — рассказал Машков на пресс-конференции.

Молодой актер Александр С. рассказал корреспонденту ФАН, что очень волнуется перед началом конкурсных испытаний.

«Я еще учусь в школе, мне 16 лет. Всегда участвовал во всех театральных постановках, с пятого класса играю в КВН и мечтаю стать актером. Скрывать не буду, сейчас очень сильно волнуюсь, даже руки дрожат. С другой стороны, мандраж иногда помогает. Мечтаю попасть в школу великого Табакова», — заявил участник отбора.

Ранее мэр Саратова присвоил названия двум безымянным улицам. Одна из улиц расположена в Волжском районе, вторая — в Ленинском.