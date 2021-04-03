Пандемия позволила более 3,3 млн иностранцам узаконить свое пребывание в России

Москва, 3 апреля. Свыше 3,3 млн иностранцев смогли урегулировать свой правовой статус в России с апреля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

В условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции, указом президента РФ был установлен ряд послаблений для мигрантов. Он позволил иностранцам временно оставаться в России и работать на законных правах. Помимо этого, нелегально находящимся в стране гражданам позволили «выйти из тени» и урегулировать свой статус. Указ продлен до 15 июня 2021 года.

«Свыше 3,3 млн человек урегулировали свой правовой статус для дальнейшего законного нахождения в РФ, включая более 500 тыс. ранее находившихся с нарушением сроков пребывания», — сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

Около 2,2 млн человек обратились в полицию для продления срока временного пребывания, 123 тыс. — для продления виз, свыше 3,4 тыс. с заявлением о предоставлении временного убежища, рассказали в МВД.

Мигрантам, которые приехали в Россию с целью трудоустройства, начнут выдавать электронные патенты на работу в Москве. Об этом сообщается в проекте приказа Министерства внутренних дел РФ.