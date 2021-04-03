Третью волну пандемии COVID-19 в России прогнозируют к середине апреля

Москва, 3 апреля. Рост заболеваемости COVID-19 в РФ может произойти к 15 апреля. Число инфицированных, по словам аналитиков «СберИндекс», увеличится в двое.

Эксперты заявили, что рост может начаться уже 4 апреля. По данным аналитиков, в этот день число зараженных коронавирусом увеличится на 198 человек. Далее количество заболевших будет возрастать ежедневно. Специалисты предположили, что этот факт можно будет назвать третьей волной.

Ранее президент РАН Александр Сергеев призвал пожилых россиян пройти вакцинацию. По его словам, таким образом, они обезопасят себя и сыграют роль в коллективной иммунизации населения. Сейчас число вакцинированных увеличивается. Эксперты уверены, что заболеваемость в этом случае может вырасти незначительно из-за весеннего периода.