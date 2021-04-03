Археологи-любители из Великобритании нашли редчайшее кольцо эпохи Тюдоров

Лондон, 3 апреля. Историки официально объявили сокровищем редкое кольцо эпохи Тюдоров с эмблемой в виде черепа, а также еще восемь ценных реликвий, которые обнаружили в Уэльсе археологи-любители.

Эксперты полагают, что кольцо имеет валлийское происхождение. На нем плоский ободок, на котором выгравирован череп, а вокруг него надпись на латыни memento mori («помни о смерти»).

Надпись, форма кольца, стиль гравированного черепа и аккуратный курсивный шрифт указывают на то, что этот артефакт был создан в период между 1550 и 1650 годами, во времена правления английской династии Тюдоров.

Ранее археологи нашли «кольцо бессмертия» в Великобритании. Реликвия была обнаружена при проведении раскопок в районе британского аэропорта Ковентри в Уорикшире.