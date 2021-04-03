От комедийного сериала до трагедии: онкобольная Заворотнюк отмечает юбилей

Москва, 3 апреля. Сегодня Анастасии Заворотнюк, известной по роли в сериале «Моя прекрасная няня», исполнилось 50 лет. Почти два года актриса вынуждена бороться с глиобластомой головного мозга.

Любимица миллионов исчезла из публичного поля в августе 2019 года. Только осенью родственники рассказали СМИ, что Заворотнюк проходит лечение. Уже в следующем году стало известно о страшном диагнозе артистки. За это время она перенесла две операции и экспериментальную терапию, у нее фиксировалась ремиссия с последующим рецидивом.

«Прекрасная няня» уже не выглядит как прежде. Близкие отмечали, что болезнь сильно изменила ее внешность. Сейчас она передвигается на инвалидном кресле, а в результате гормональной терапии у нее появились лишний вес и отеки.

Врачи полагают, что Заворотнюк сохранит жизнь, но вернуться к прежнему состоянию будет невозможно. Огромную роль в истории актрисы играет ее семья. Родственники продолжают скрывать актрису от публики и заботиться о ней. Муж звезды фигурист Петр Чернышев постоянно работает для обеспечения супруги лучшими врачами и дорогостоящими медикаментами.

Шансы любимицы миллионов вновь принять участие в съемках оценил ученый РАН Петр Чумаков, который лично разработал для Заворотнюк план лечения вирусами. По его словам, шансов на это катастрофически мало. Ведь после сложнейших операций, в результате которых актриса лишилась части мозга, она вряд ли сможет полноценно выполнять свою работу. Исключением могут стать локальные появления в эпизодах.