Фермер обнаружил обломок ракеты Falcon 9 на своем участке в Вашингтоне

Вашингтон, 3 апреля. Обломок ракеты Falcon 9 компании SpaceX упал на ферму в Вашингтоне. Его обнаружил один из местных жителей.

По словам представителя офиса шерифа округа Грант Кайла Формана, местный житель обнаружил упавший фрагмент на своем участке в минувшие выходные. Кусок оставил «четырехдюймовую вмятину в почве». Фермер сразу же обратился в полицию.

«Ни владелец собственности, ни наш сержант, конечно, не являются учеными-ракетчиками, но, судя по тому, что произошло несколькими днями ранее, им показалось, что это, возможно, обломки после входа в космос Falcon 9», — рассказал Форман.

Полицейский позвонил в SpaceX, где подтвердили, что обломок, действительно, может принадлежать ракете Falcon 9. Компания пока никак не прокомментировала произошедшее.

Недавно состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников для системы Starlink с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.