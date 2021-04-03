Правительство РФ упростило получение пособия на ребенка для студентов

Москва, 3 апреля. Учащимся в высших учебных заведениях, чтобы получить социальное пособие, больше не нужно брать справку о рождении ребенка. Об этом говорится в распоряжении Минтруда.

Измененный документ упразднил требование предоставить справку о рождении ребенка из органов записи актов гражданского состояния. Требования отменены для студенток, обучающихся на очной форме на платной или бесплатной основе, сообщает «Парламентская газета».

Правительство РФ также выделило дополнительные субсидии на жилищный фонд. Так в 50 регионах России, включая Москву и Севастополь, во втором квартале текущего года увеличится среднерыночная стоимость жилья, что скажется на расчетах соцвыплат на жилье.