Мертвую женщину обнаружили в саратовском колодце

Саратов, 3 апреля. В тепловом коллекторе на Технической улице найдено тело мертвой женщины, труп обнаружила жительница Кировского района. Прибывшие сотрудники МЧС извлекли погибшую из колодца.

«Правоохранительные органы проводят доследственную проверку произошедшего. Следователь вместе с судмедэкспертом осмотрел тело. Личность женщины пока не установлена, сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Саратовской области.

Ранее трое человек провалились на квадроцикле под лед на Волге. Спасатели оперативно прибыли на катере и эвакуировали пострадавших на берег.