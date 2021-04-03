Российская фигуристка Туктамышева стала обладательницей премии GQ Super Women

Москва, 3 апреля. Фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла премию GQ Super Women в номинации «Спорт». Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram.

Церемония награждения проходила в Москве. На торжественной речи Туктамышева подчеркнула, что женщины все еще являются самыми сильными представительницами фигурного катания.

«Спасибо большое за предоставленную возможность быть здесь, среди замечательных людей, среди сильнейших женщин. Это очень круто», — сказала спортсменка.

Вручение премии от престижного журнала GQ происходит с 2018 года. В этом году лауреатами награды стали женщины из 12 разных сфер.

Елизавета Туктамышева в этом году стала серебряной призеркой чемпионата мира по фигурному катанию. В одиночном катании она набрала 220,46 балла.