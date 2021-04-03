Строительство самого большого ТРЦ в городе началось в Уссурийске

Уссурийск, 3 апреля. Самый большой торгово-развлекательный центр «Дружба» начали строить в Уссурийске. Об этом сообщает пресс-служба компании «Магазин Магазинов».

Она является эксклюзивным брокером проекта. Здание будет иметь четыре этажа. Его площадь составит 52,2 тысячи квадратных метров. Центр расположится на территории в 4,15 гектара.

Якорными арендаторами проекта будут супермаркеты детских и спортивных товаров, универмаг для всей семьи, магазин бытовой техники и электроники «Домотехника», продуктовый гипермаркет «Самбери» и другие. В ТРЦ планируется разместить более 90 магазинов.

Также в здании построят многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр, фуд-корт и рестораны. Парковка около центра будет включать в себя 500 машино-мест. Открытие запланировано на первый квартал 2023 года.

В апреле планируется завершить работы по восстановлению моста на участке автомобильной дороги Уссурийск — Раковка — Осиновка, где располагается село Боголюбовка в Приморье.