Гидрометцентр назвал регионы РФ с наиболее высоким отклонением температур

Москва, 3 апреля. Наиболее высокие температурные аномалии в ближайшие дни ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Отклонения от климатической нормы также прогнозируются на севере Урала и в Западной Сибири, сообщает РИА Новости. Например, в Салехарде столбик термометра поднимется на восемь-десять градусов выше нормы, будет очень тепло, отметил Вильфанд.

Кроме того, на юге Красноярского края, в Хакасии, Бурятии, Адыгее, на юге Иркутской области и на Байкале температура будет выше нормы на пять-шесть градусов. Такой прогноз ожидает регионы в ближайшие пять дней.

Вильфанд считает, что жителей европейской части России ожидает теплая погода с примерно одинаковыми показателями по всему региону. Температура воздуха в Центральной России может вырасти до 13 градусов.