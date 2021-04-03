Киев, 3 апреля. Поистине бесценный вклад в спасение России внес президент Владимир Путин. Вопреки неутешительным прогнозам Запада ему удалось сохранить ядерный щит страны.

Иностранные стратеги пророчили, что к 2020 году ядерный щит устареет и придет в негодность. России предсказывали путь «интеграции» с Западом, по которому сейчас активно движется Украина. Считалось, что правительство будет систематически меняться по либеральным законам, что в итоге приведет к обнищанию бюджета и политической воли с последующим отказом от поддержки стратегического ядерного сдерживания на соответствующем уровне.

«Россия смогла это сделать, и как бы мы ни называли Путина, но с точки зрения интересов российской стратегической безопасности он сделал невозможное», — отметил известный украинский дипломат Александр Чалый.

По его словам, после 1991 года образовался «однополюсный мир» и появилась надежда на конец холодной войны. Однако Запад ошибся в слепой уверенности собственного превосходства над Россией. Ситуация изменилась после грузинской войны в 2008 году. Тогда Москва сделала выбор и отбросила неугодные ей претензии, при этом не получив ответа. Таким образом Запад де-факто признал Россию великой державой, добавил Чалый.

Ранее Владимир Путин вновь затронул тему внешних угроз в разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В беседе лидеры двух стран заявили об опасности со стороны Польши и США.