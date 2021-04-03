Третьяковка выделила отдельный зал для картин художников Ларионова и Гончаровой

Москва, 3 апреля. Третьяковская галерея открыла новый зал художников Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. Об этом рассказала директор галереи Зельфира Трегулова.

Масштабная ретроспектива Гончаровой состоялась в Третьяковке в 2014 году. А несколько лет назад была проведена первая выставка картин Ларионова. По словам главы галереи, работы этих художников очень востребованы на рынке и стоят баснословных денег.

«Мы всегда очень широко представляли работы Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова в своих постоянных экспозициях», — заявляет Трегулова.

Недавно генеральный директор блокчейн-компании Tron Джастин Сан приобрел картину художника Пабло Пикассо «Лежащая обнаженная в колье» за 20 миллионов долларов для токенизации.