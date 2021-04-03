Более двух тысяч литров нелегального алкоголя с начала года изъяли в Приморье

Владивосток, 3 апреля. Специалисты контрольного отдела министерства промышленности и торговли Приморского края только за прошедшую неделю изъяли 413 литров незаконного алкоголя.

Общий объем конфискованных спиртных напитков за 2021 год составил 2 432 литра. Его стоимость оценивается в 1,2 миллиона рублей, сообщили в правительстве Приморского края.

Выведенная из оборота продукция была отправлена на склад временного хранения. Нарушителю законодательства грозит штраф в размере 100 тысяч рублей. После вынесения решения суда изъятый алкоголь уничтожат.

Ранее Сахалин признали регионом, где самый большой показатель потребления водки — 12,4 литра на душу населения. Второе место заняла Магаданская область (11,6 литра).