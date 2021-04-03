Россия разрабатывает беспроводную систему контроля шахт с ядерными ракетами

Москва, 3 апреля. Беспроводная система контроля шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) разрабатывается в России.

Об этом стало известно из материалов Королевских чтений по космонавтике. Сведения гласят, что это делается «в целях безопасности дополнительного объективного контроля за условиями правильной эксплуатации изделий и оборудования ракетных комплексов», пишет РИА Новости.

Также отмечается, что производство проводят как в проводном, так и в беспроводном формате. Разработчиком выступает реутовское НПО машиностроения. Для объективного гарантийного и авторского надзора недостаточно действующих штатных систем, которые осуществляют контроль и поддержание температурно-влажностного режима в пусковых установках. Создаваемая НСК будет иметь гарантийный срок не менее 15 лет.

Военный эксперт Сергей Хатылев недавно рассказал, почему Украине не удастся достичь ракетного потенциала России. По его мнению, для этого ей придется потратить долгие годы и огромные деньги.