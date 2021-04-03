Восстановление собора Парижской Богоматери может занять 20 лет

Париж, 3 апреля. Ремонтные работы в соборе Парижской Богоматери на его эспланаде могут занять 15–20 лет. Об этом заявил настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове на пресс-конференции.

Монсеньор отметил, что восстановление шпиля собора уже началось. Он будет воссоздан в первоначальном виде. Работы планируют завершить в 2024 году, сообщает французский телеканал BFM.

Реконструкция по укреплению и ремонту пострадавших от огня конструкций уже завершена. Также убраны металлические леса, которые были установлены до пожара. В этом году проводить службу в соборе не будут из-за загрязнения в ходе пожара внутренней части дворца каплями свинца. Они появились от расплавленной крыши.

Зимой 2020 года был проведен первый рождественский концерт после пожара 2019 года. В церемонии в Нотр-Даме приняли участие виолончелист Готье Капюсон и оперная певица Жюли Фукс.