Косметолог Пащенко рассказал об опасностях гормональных кремов

Москва, 3 апреля. Косметическую зависимость могут вызвать лишь крема и мази, которые включают в себя гормоны. Их следует применять только по назначению врача для лечения кожных заболеваний.

Обычная косметика, которую применяют для красоты и здоровья, таких веществ в себе не содержит. Кожа привыкает к компонентам косметического средства и больше не реагирует на него улучшением, как в начале применения. Об этом рассказала изданию «Прайм» врач-дерматолог и косметолог Екатерина Пащенко.

Специалист рекомендует в тот момент, когда кожа уже «напиталась» средством, заменить его или добавить другое. Как правило, достижение необходимых результатов с такой косметикой происходит в течение 2–3 месяцев.

Ранее дерматолог Зоя Константинова назвала единственный метод борьбы с папилломами. По словам специалиста, убрать новообразование можно только одним путем — хирургическим вмешательством.