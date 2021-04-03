ЦБ назвал критерии подозрительных платежных операций

Москва, 3 апреля. Финансовые организации имеют сложные алгоритмы, которые способны оценить ситуацию по многим параметрам. Банк может связаться с клиентом при совершении подозрительной операции.

Антифрод-системы предполагают более 50 алгоритмов для анализа поведения клиента. В некоторых банках их число может доходить до полутора тысяч. Эти алгоритмы помогают бороться с мошенничеством, рассказал радио Sputnik первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

«Если вы обычно совершаете покупки у себя рядом с домом и вдруг неожиданно совершаете покупку на другом конце мира где-нибудь в Юго-Восточной Азии, естественно, такое платежное поведение для кредитной организации будет основанием предположить, что против вас как клиента идет целенаправленная атака», — объяснил эксперт.

Помимо этого, финансовая организация может обратить внимание, если на счету резко появилась крупная сумма денег, хотя обычно на карте клиента хранилось небольшое количество средств.

При подозрительных ситуациях банк обязан связаться с клиентом для подтверждения платежа. При этом финансовая организация не может заблокировать или прекратить операцию. Перед банком стоит задача лишь приостановить действия в целях безопасности.

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