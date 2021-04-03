Диетолог Гинзбург рассказал о вреде жареных яиц

Москва, 3 апреля. Самым вредным способом употребляем яиц является их жарка вместе с колбасой. Об этом рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.

По словам врача, этот способ приготовления не улучшает вкус блюда, а наоборот, делает его еще вреднее, особенно для некоторых групп людей.

В эфире телеканала «Россия» Гинзбург рассказал, что данный факт подтверждают проведенные исследования. По их результатам выявлено, что употребление яиц вместе с красным мясом от 50 грамм в день способствует повышению риска развития рака поджелудочной железы и толстой кишки.

«По крайней мере, регулярно ни в коем случае нельзя этого делать», — пояснил диетолог.

Недавно Гинзбург перечислил опасные для поджелудочной железы продукты и рассказал, что нужно исключить из рациона, чтобы избежать выделения большого количества пищеварительных соков и желчи.