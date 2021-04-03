Вильфанд предупредил о весеннем половодье на реках в Подмосковье

Москва, 3 апреля. Уровень воды на малых и средних реках в Подмосковье может подняться на один-два метра, что синоптики относят к опасному природному явлению.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости отметил, что в области уже объявлено штормовое предупреждение в связи с половодьем.

«Река Москва в деревне Барсуки, на Протве у города Верея, на реке Катыш у Троицкого и в ряде деревень... Произойдет затопление речных пойм и расположенных на них некапитальных сооружений, дорог», — уточнил синоптик.

Несмотря на потенциальную опасность, Вильфанд подчеркнул, что выявленные показатели нельзя охарактеризовать как катастрофические.

Одновременно с тем научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что в европейской части России в ближайшие пять дней установится теплая температура. Столбики термометров будут в диапазоне от шести до 11 градусов выше нуля.