Президент Аргентины заболел COVID-19

Буэнос-Айрес, 3 апреля. Президент Аргентины Альберто Фернандес «подхватил» коронавирусную инфекцию, следует из заявления главы государства в Twitter.

Политик рассказал о легком недомогании перед сном. По его словам, повысились температура тела и возникла легкая головная боль. В связи с наблюдением характерных для COVID-19 симптомов президент прошел процедуру тестирования, результат которого показал присутствие в организме чужеродного вещества.

«Сегодня вечером, после того как у меня появилась температура 37,3 и легкая головная боль, я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным», — говорится в сообщении Фернандеса в социальной сети.

Ранее COVID-19 диагностировали у российской певицы Светланы Лободы. Звезда призналась в этом на странице в Instagram, отметив, что первые признаки заражения она почувствовала около недели назад.