Диетолог Стародубова рассказала о важности завтрака

Москва, 3 апреля. Завтрак является одним из важнейших приемов пищи за день, но если организм человека к нему не привык или есть противопоказания, то принимать пищу по утрам не нужно.

Исследования показывают, что регулярные приемы пищи необходимы для человека. Но насильно заставлять себя завтракать не нужно, приводит слова главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой РИА Новости.

Специалист утверждает, что утренняя пища должна быть сбалансированная и разнообразная. Завтрак должен быть богат белком, жирами, углеводами, витаминами и минералами. Подходящими для завтрака блюдами диетолог считает гречневую, овсяную, пшенную и пшеничную каши. Также для утреннего рациона хорошо подходят молочные продукты с низким содержанием жиров: творог, йогурт, ряженка и некоторые сорта сыра.

Ранее Антонина Стародубова рассказала, что подсчет калорий может пагубно повлиять на процесс похудения, поскольку организм, лишенный энергии основного обмена, начнет защищаться и снижать обмен веществ. Диетолог заверила, что вместо того, чтобы задействовать для расщепления жировую ткань, организм может расщеплять мышечную.