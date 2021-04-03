Показатели смертности с COVID-19 в России сократились в феврале

Москва, 3 апреля. Большая часть смертей за февраль текущего года произошла из-за COVID-19. Более 14 тысяч россиян погибли от недуга, еще 2405 летальных исходов могли произойти из-за осложнений коронавируса.

По данным Росстата, смерть от осложнений от коронавируса произошла почти у 2 тыс. граждан. В более чем 2 тыс. случаев он не являлся главной причиной гибели. При этом в январе от COVID-19 умерли более 20 тыс. россиян.

Из показателей статистики следует, что уровень смертности от коронавируса снизился в феврале по сравнению с прошлым месяцем во всех группах смертей пациентов с COVID-19. По статистике ведомства, с апреля прошлого года в России скончалось более 200 тыс. человек с подтвержденным или возможным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Ранее сообщалось, что еще 8792 человека заболели коронавирусом за сутки в России. Медики продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции по стране и оказывают помощь пациентам.