Пушков высмеял переговоры о коррупции между Байденом и Зеленским

Москва, 3 апреля. Тема коррупции в разговоре американского лидера Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского звучит неуместно. Свое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.

Серьезное обсуждение коррупции на Украине вызвало ироничную реакцию у парламентария из-за известного прецедента с корпорацией Burisma. Американскому президенту, по словам сенатора, пришлось спасать фирму Burisma от расследования, которое вела украинская прокуратура.

«Байдену и Зеленскому и впрямь есть что обсудить. Например, дело фирмы Burisma, в которой работал сын Байдена. <...> А потом хвалился на весь мир, как уволил генпрокурора Украины», — иронично напомнил Пушков.

Сын президента США Хантер Байден работал советником руководства в Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Позже Джо Байден, используя свои связи, уволил генерального прокурора Украины, который начал против корпорации расследование.

Телефонные переговоры Байдена и Зеленского состоялись накануне. В ходе разговора американский президент заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Незалежной.