Пластиковые контейнеры могут быть опасны для здоровья

Москва, 3 апреля. Неправильное использование пластиковых контейнеров может быть опасно для здоровья. Об этом рассказала начальник отдела по гигиене питания Роспотребнадзора Надежда Раева.

Многие люди неправильно используют пластиковую посуду, что существенно сокращает срок эксплуатации контейнеров, а также наносит вред здоровью. Для этого следует читать указания к использованию, сообщает радио Sputnik.

Также не следует применять многоразовую посуду для употребления пищи. Механические взаимодействия с поверхностью будут портить покрытие, что увеличивает риск попадания соли тяжелых металлов и токсичных элементов на еду.

Чтобы определить непригодную для использования пластиковую посуду, следует обратить внимание на появление сколов, царапин, а также изменение цвета и прозрачности. Однозначно нельзя использовать контейнер с неприятным запахом. Химический вкус еды тоже является признаком непригодной посуды.

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