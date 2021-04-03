Юрист Редин рассказал о случаях принудительной уборки в квартире

Москва, 3 апреля. Жители коммунальных квартир часто спорят, кто должен убирать общую кухню и ванную комнату. О законодательных тонкостях этого вопроса рассказал юрист Егор Редин.

Законодательно термин «коммунальная квартира» нигде не закреплен. Обычно так называют многокомнатные квартиры, где каждая комната принадлежит отдельным собственникам, которые не связаны между собой родственными связями, напомнил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

По словам специалиста, каждый гражданин, проживающий в такой квартире, обязан поддерживать чистоту в местах общего пользования, что закреплено в статье 30 Жилищного кодекса РФ. Правила пользования коридором, туалетом и ванной комнатой должны определить сами жильцы на собрании. Кроме того, график дежурств можно закрепить нотариально. В случае, если к общему мнению прийти не удается, этот вопрос может быть рассмотрен в судебном порядке.

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