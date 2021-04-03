Пять видов танков пройдут по Красной площади 9 мая 2021 года

Москва, 3 апреля. Военный парад в честь 76-ой годовщины со Дня Победы откроют легендарные Т-34-85. Следом за ними пройдут еще четыре вида современных танков, сообщили в Минобороны РФ.

Советский Т-34-85, оснащенный усиленной пушкой, мог поражать мощные фашистские «Тигры». Всего в параде примут участие более 190 единиц боевой техники и оружия.

«Современную линейку танков представят образцы: Т-72Б3М с комплексом дополнительной защиты, а также танки Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв». Перспективный образец будет представлен танками Т-14 «Армата», — говорится в сообщении ведомства.

Российские военные ранее завершили первую репетицию к параду Победы на подмосковном полигоне Алабино. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что в торжественном мероприятии будут задействованы 12 тысяч человек.