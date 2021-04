Елизавета II прячет тайную коробку конфет от своих родственников

Лондон, 3 апреля. Королева Великобритании Елизавета II держит в доме тайную коробку конфет из-за жадности своих родственников. Об этом рассказала ее троюродная сестра Памела Хикс.

У главы королевства есть свои личные конфеты, которыми она ни с кем не делится. Прячет она их не только от родственников, но и от мангуста Найола, проживающего во дворце. Зверек полюбил воровать королевский шоколад.

«У нее есть собственная коробка шоколадных конфет, которую она хранит в своей комнате, поскольку члены ее семьи настолько жадные, что сразу все съедают», — поделилась женщина в документальном фильме My Years With The Queen.