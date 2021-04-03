Двоюродный брат Нурмагомедова одержал победу в первом поединке в Bellator

Вашингтон, 3 апреля. Россиянин Усман Нурмагомедов победил американца Майка Хэмела единогласным решением судей в бою в Bellator 255, который проходил в Анкасвилле.

Нурмагомедов и Хэмел сошлись в главном бою вечера. Поединок продолжался на протяжении всех трех раундов и закончился со счетом 29-28, 30-27, 30-27 в пользу российского бойца. Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который недавно подтвердил свой уход из UFC, был личным секундантом двоюродного брата.

В профессиональной карьере в ММА у Усмана Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения. Майк Хэмел выиграл в семи боях при пяти проигрышах.

Сам Хабиб Нурмагомедов в свою очередь заявил, что решение о завершении карьеры он принял ради матери. По причине постоянных тренировок и выступлений у него не получалось оказывать ей должного внимания.