Пьяный сотрудник автомойки в Приморье учинил ДТП на внедорожнике клиента

Владивосток, 3 апреля. Работник местной автомойки спровоцировал аварию на машине клиента и попытался скрыться с места событий. Водителя удалось задержать, передает УМВД России по Приморскому краю.

Сообщение о ДТП поступило в диспетчерскую службу ночью. Спустя время в районе Некрасовского путепровода стражам правопорядка удалось настигнуть злоумышленника. Однако он игнорировал неоднократные призывы правоохранителей остановить транспортное средство. В ответ водитель только увеличил скорость и предпринял повторную попытку уйти от преследования.

Тогда инспекторы приняли решение о применении табельного оружия. Вскоре мужчина заехал в тупик.

«Выскочив из салона автомобиля, попытался скрыться, но был задержан инспекторами ДПС. При задержании правонарушитель оказал сопротивление», — говорится на сайте регионального ведомства.

За рулем оказался 25-летний житель Ольгинского района. Во время задержания мужчина был в нетрезвом состоянии. Против него были составлены административные протоколы и возбуждено уголовное дело. Сейчас злоумышленник отбывает за решеткой 15 суток за неповиновение законному требованию полицейского. Расследование по факту инцидента продолжается.

Ранее глава Самарской области Дмитрий Азаров выступил с инициативой ужесточить ответственность для пьяных водителей. Он предложил увеличить штрафы и срок лишения прав до пяти лет.