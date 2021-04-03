Китаец дал советы по употреблению йогурта для предотвращения рака

Пекин, 3 апреля. Регулярное употребление йогурта может снизить риск развития рака пищевода, мочевого пузыря и толстого кишечника на 19%. Об этом рассказал пользователь китайской соцсети WeChat.

Молочный продукт положительно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта и снижает развитие преждевременной смерти. Йогурт нормализует артериальное давление у представительниц прекрасного пола и облегчает течение волчанки. Он защищает от отравления тяжелыми металлами и восполняет нехватку витаминов.

Все эти полезные свойства будут проявляться лишь при правильном употреблении йогурта, на состав которого необходимо обращать внимание в первую очередь. Пить его стоит через два часа после приема пищи и желательно полоскать рот после употребления. Этот молочный продукт нельзя подогревать, запивать им лекарства и пить при ряде заболеваний. Среди них — гипертония или гипотония, нарушения работы сердца, язвенная болезнь желудка и сахарный диабет.

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предложила йогурт в качестве заправки к салату. Его также можно есть в качестве десерта с ягодами и фруктами.