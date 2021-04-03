Египетское издание Sasapost назвало четыре необычных явления во время сна

Москва, 3 апреля. Сон занимает треть жизни человека, в ходе этого процесса могут происходить разные явления. Египетское издание Sasapost перечислило четыре и объяснило их природу.

Осознанный сон, когда можно управлять действиями, случается с людьми не очень часто. Он стирает границы между сном и реальностью, что может негативно сказаться на здоровье человека. Из-за высокой мозговой активности также ухудшается его качество.

Ложное пробуждение может говорить о расстройстве сна, бессоннице, стрессе и беспокойстве. Во время ложного бодрствования человек по-другому воспринимает окружающую среду, что-то может показаться особенно выразительным.

Внетелесный опыт предполагает выход души из тела. Внетелесные переживания проявляются у людей с вестибулярными расстройствами. Четвертым явлением является сонный паралич. Он может сопровождаться ощущением присутствия постороннего в комнате и сдавливания груди.

Доктор медицинских наук Рина Мехра ранее назвала то, что нельзя делать сразу после пробуждения. Среди них оказались проверка электронной почты и кофе на голодный желудок.