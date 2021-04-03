Представитель ЛНР в Минске: Европейцы откровенно устали от конфликта в Донбассе

Минск, 3 апреля. Европе важно урегулировать конфликт в Донбассе любым способом, поскольку все устали от войны, заявил представитель Луганской Народной Республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Европейцам важно урегулирование этого конфликта любым способом. Они уже откровенно от него устали. И когда на повестке возникает всеобщее ожидание нового витка эскалации, то отмахнуться от нее не получается. На самом деле у трех лидеров много общего в отношении к внутриукраинскому конфликту. Как минимум он им всем невыгоден», — заявил Мирошник в интервью порталу «Украина.ру».

Речь идет о главах России, Франции и Германии, обсудивших в начале недели в режиме видеоконференции ситуацию в Донбассе.

Представитель ЛНР выразил мнение, что Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель «могут сформировать некую единую позицию хотя бы по каким-то отдельным вопросам, связанным с урегулированием конфликта». И для этого им не нужны советы Вашингтона или подконтрольные США представители.

«А кто такой сегодня Зеленский? Он и есть сегодня выразитель интересов США, и у этого тандема совершенно иные, совсем не миротворческие устремления. Им урегулирование конфликта совершенно не нужно», — добавил политик.

Гражданская война на востоке Украины разгорелась в 2014 году, когда регионы, не согласные с госпереворотом, объявили о своей независимости и организовали Донецкую и Луганскую народные республики. На днях в минобороны Украины сообщили о получении гарантий со стороны США: в случае эскалации в Донбассе Киев не останется один на один с «агрессивными устремлениями Российской Федерации». После Киев пригласил страны НАТО провести новые военные учения у границы с Крымом. Эксперты приходят к выводу, что Вашингтон сигнализирует, что Киев может не уклоняться от военного столкновения с Россией.