Глава РАН объяснил важность вакцинации для пожилых людей

Москва, 3 апреля. Самый большой процент смертности от коронавируса фиксируется среди пожилой категории россиян. Специалисты советуют им прививаться в первую очередь.

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что, помимо собственной безопасности граждане внесут вклад в общее дело по борьбе с инфекцией. Чем больше привившихся, тем быстрее пройдет процесс коллективной иммунизации, подчеркнул специалист.

«Это наиболее уязвимая группа в плане самого неблагоприятного исхода болезни, и государство старается максимально уберечь этих людей от потенциально опасных контактов», — отметил Сергеев.

Необходимо помнить, что снятие ограничений продолжает сохранять опасность для непривитой части населения. Поэтому, в любом случае, каждому россиянину нужно пройти вакцинацию от COVID-19, передает «Прайм».

Росстат недавно опубликовал данные по распространению коронавируса в России. По данным ведомства, в феврале текущего года смертность среди пациентов с коронавирусом существенно снизилась.