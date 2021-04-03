«Небо и земля»: украинский блогер сравнила жизнь в Москве и Киеве

Москва, 3 апреля. TikTok-блогер Лиза Василенко пожаловалась на критику после переезда из Украины в Россию и рассказала о низком уровне жизни на родине в интервью коллеге Ксении Хоффман.

Нелицеприятный рассказ о жизни в Днепре набрал более 2,5 миллиона просмотров и вырвался в тренды на YouTube. Василенко призналась, что потеряла веру в человечность на Украине. Она вспомнила историю, когда ее избили и она пыталась вызвать полицию и скорую в родном городе. Медики прибыли на помощь, а правоохранители ответили, что «у них выходной день» и лучше обратиться в полицию завтра.

Это неприятное событие укрепило у Лизы чувство беззащитности и равнодушия людей. Однако после переезда в Москву Лиза поняла, что это «небо и земля». Россия открывает для молодежи много возможностей, которых нет на Украине. Многие украинцы сейчас переезжают в Москву.

Блогер рассказала, что «побег» с родины обернулся для нее травлей от поклонников, которые раскритиковали ее непатриотичную позицию.

«Это тупость — судить человека по его национальности, по тому, куда он уехал или не уехал. Да, блин, уехала бы я в Америку, меня бы не хейтили тогда», — отметила Василенко.

Девушка считает, что подписчики проявляют ненависть к ней исключительно из-за напряженного отношения Украины к России и это, по ее словам, ненормально. Несмотря на хейт, Лиза о переезде не жалеет, подчеркивая, что на родине делать нечего.

Другой украинский блогер Анатолий Шарий также подверг критике киевскую власть. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вместе со своими сторонниками преследует оппозицию, потому что боится ее прихода к власти на следующих выборах в Верховную раду.