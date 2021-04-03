Российский теннисист Рублев проиграл в полуфинале турнира серии «Мастерс»

Москва, 3 апреля. Россиянин Андрей Рублев проиграл польскому теннисисту Хуберту Гуркачу в рамках 1/2 финала турнира АТР серии «Мастерс» в Майами и выбыл из первенства.

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу польского спортсмена. Рублев впервые сумел добраться до полуфинала и был посеян пятым номером. В финале Гуркач сразится с итальянским спортсменом Янником Синнером, который является 21 номером посева.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев находится на восьмом месте — 23-летнему россиянину удалось завоевать восемь титулов под эгидой организации. Гуркач расположился на 37-м месте профессионального рейтинга.

Еще один российский теннисист Даниил Медведев недавно поднялся на вторую строчку в рейтинге АТР. Первую позицию занимает серб Новак Джокович.