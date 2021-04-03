Китайские потребители назвали самые популярные продукты из России

Москва, 3 апреля. Шоколад и мед признаны самыми популярными российскими продуктами среди жителей Китая. Опрос на эту тему провело китайское посольство РФ в начале года.

Участниками исследования стали 1,8 тыс. китайцев, проживающих на территории России. Первое место с результатом 75,61% голосов занял шоколад. Второе и третье места достались меду и молоку с показателем 75,33% и 73,78% соответственно. В первую десятку любимых у граждан КНР российских продуктов вошли йогурт, мороженое, соки, колбаса, косметика для ухода за собой, свежее мясо и изделия из янтаря светло-желтого цвета, пишет «ИноСМИ».

Респондентов попросили ответить, какие продукты российского производства они считают самыми перспективными для экспорта в Китай. Большинство голосов были отданы за шоколад, мед и колбасу. Чуть реже встречались молоко, янтарные украшения, соки, косметика, водка, йогурт и мороженое. В целом участники опроса пришли к выводу, что потенциал экспорта российских продуктов в Китай еще не раскрыт.

Санкт-Петербург ранее в два раза увеличил экспорт чая в Китай. Зампред Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Ольга Горышина ранее рассказала, как город добился таких экономических успехов.