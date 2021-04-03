Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии
  /  Обновлено: 

Nissan поделился деталями испытаний нового электрокроссовера Ariya

Nissan поделился деталями испытаний нового электрокроссовера Ariya

Москва, 3 апреля. Электрический кроссовер Ariya от Nissan прошел испытания на специальном полигоне в японском Хоккайдо. Инженеры во время проверки провели оптимизацию различных параметров.

По заявлению Nissan, участие в проверке нового автомобиля принимали «ветераны компании». Инженеры улучшили перечень характеристик электромобиля как при резком старте, так и на крутых поворотах. Была сделана звукоизоляция салона, который стал намного комфортнее.

Дорога, по которой ехал электрокар во время испытаний, была сформирована с упором на разные покрытия и непредвиденные ситуации: на ней были как извилистые маршруты, так и скоростные автотрассы. Новинка создана на электрической платформе с независимой задней подвеской. Мощность нового авто будет достигать от 218 до 305 лошадиных сил.

Китайская компания Geely недавно анонсировала семиместный кроссовер Xingyue L. Автомобиль разработан на базе Volvo XC 40.

Новости партнеров