Nissan поделился деталями испытаний нового электрокроссовера Ariya

Москва, 3 апреля. Электрический кроссовер Ariya от Nissan прошел испытания на специальном полигоне в японском Хоккайдо. Инженеры во время проверки провели оптимизацию различных параметров.

По заявлению Nissan, участие в проверке нового автомобиля принимали «ветераны компании». Инженеры улучшили перечень характеристик электромобиля как при резком старте, так и на крутых поворотах. Была сделана звукоизоляция салона, который стал намного комфортнее.

Дорога, по которой ехал электрокар во время испытаний, была сформирована с упором на разные покрытия и непредвиденные ситуации: на ней были как извилистые маршруты, так и скоростные автотрассы. Новинка создана на электрической платформе с независимой задней подвеской. Мощность нового авто будет достигать от 218 до 305 лошадиных сил.

Китайская компания Geely недавно анонсировала семиместный кроссовер Xingyue L. Автомобиль разработан на базе Volvo XC 40.