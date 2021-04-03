Пробка в Суэцком канале ударит по доставке кислородных бочек для Украины

Киев, 3 апреля. Груз с кислородными бочками задерживается из-за пробок в Суэцком канале. Они предназначены для больниц Харьковской области, где лечат зараженных коронавирусом людей,

Об этом сообщил заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк. По его словам, бочки должны быть доставлены в область уже на следующей неделе. В полученном от транспортной компании письме говорится, что судно зайдет в порт Украины 4 апреля.

«Соответственно, в течение следующей недели те бочки, о которых мы говорили — для чернобыльской больницы, для районных больниц, для детской инфекционной больницы — они будут у нас, мы ждем», — заявил Черняк.

Также он рассказал, что для детской инфекционной больницы доставляется две бочки, в диспансер радиационной защиты населения — одна, и трехкубовые бочки получат Волчанский и Богдуховский районы области.

Ранее сообщалось об особенностях международной морской торговли, которые раскрыли СМИ. Инцидент с контейнеровозом в Суэцком канале показал насколько для глобальной экономики является важным «работа часового механизма», которым в данном случае является перевозка товаров по морю.