Вячеслав Зайцев впервые прокомментировал скандал с живущими в его доме «мошенниками»

Москва, 3 марта. Известный модельер Вячеслав Зайцев не был в курсе, что в оборот запущена линия одежды от его имени. Выяснилось, что одежду продают люди, не имеющие никакого отношения к его модному дому.

Некоторое время назад вокруг имени Зайцева разгорелся нешуточный скандал. Его сын Егор сообщил журналистам, что из-за тяжелой болезни отец почти не выходит на улицу, а в его доме поселилась семья мошенников, которые пытаются нажиться на беспомощном состоянии модельера.

Речь идет о семье Гарафутдиновых: Галине и ее детях Тимуре и Лючане. Один из сыновей широко известен как звезда телепроекта «Дом-2» и рэпер, у него многотысячная аудитория в TikTok и Instagram.

В беседе со «СтарХитом» Галина отвергла все обвинения, заявив, что с Зайцевым их связывает многолетняя дружба. Они якобы помогают пожилому модельеру по дому. В пятницу стало известно, что московская прокуратура заинтересовалась информацией о возможных нарушениях жилищных и имущественных прав Зайцева и начала проверку.

Выяснился еще один неприятный факт: семья Гарафутдиновых зарабатывает на образцах одежды Зайцева, сообщает издание. Они выпустили линию одежды, однако сам кутюрье об этом услышал впервые.

«Я не знал об этом. Для меня неожиданно, не договаривался. Я мог подарить принт из чисто человеческих побуждений. Но чтобы продавать модели одежды с моими принтами — не знаю, для меня это открытие», — удивился Зайцев.

Не подозревал прославленный модельер и о том, что на его день рождения продавались входные билеты. Позднее Лев Лещенко уточнил, что он, Алла Пугачева, Максим Галкин и другие звезды пришли в ресторан просто поздравить модельера и ничего не знали о том, что кто-то продавал билеты. По словам исполнителя, сам Зайцев был в этот день «не в очень хорошем состоянии» и находился в полузабытии.