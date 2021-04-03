Недостижимый «Спутник V»: жители Прибалтики мечтают заполучить вакцину РФ

Таллин, 3 апреля. Жители Латвии, Литвы и Эстонии ждут, когда у них появится возможность сделать прививку российской вакциной «Спутник V».

Еще недавно ведущие политики Прибалтики демонстрировали решительный отказ от препарата России в пользу «цивилизованной» западной вакцины от COVID-19. Однако Евросоюз рассматривает гордые маленькие страны, как второсортные государства и отсылает им препараты по остаточному методу. В Прибалтике продолжает «царствовать» пандемия, и вакцин на всех не хватает.

Первой свое презрение к «Спутнику V» выразила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните. А министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис добавил, что страна не будет закупать вакцину, даже если она будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств (ЕАЛС). Однако, по заявлению СМИ, литовские жители больше верят в качество российской вакцины, чем европейской.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не видит причин не использовать «Спутник V» для массовой вакцинации, если та пройдет одобрение ЕАЛС. Вакцинация людей от 70 лет и старше прошла в некоторых городах — Нарве, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу. При этом жители спрашивали о возможности привиться российским препаратом.

Латвийцы не согласны со своими властями, которые запугивают их «российской гибридной угрозой», а также резко отзываются о жителях страны, желающих привиться «Спутником V». Однако угрозы властей не могут изменить народного мнения. Многие откровенно выражают недоверие к западным препаратам, в частности к AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что власти Нидерландов и Германии приостановили вакцинацию AstraZeneca. Это случилось из-за случаев тромбоза у людей в возрастной группе до 60 лет.